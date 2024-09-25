Afyonkarahisar'dan kısa kısa
İscehisar ilçesinde çalışan okul servisi sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İscehisar ilçesinde çalışan okul servisi sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İlçe Esnaf Odasının Konferans Salonu'ndaki seminerde, jandarma ve polis trafik ekipleri, şoförler güvenli sürüşle ilgili sunum yaptı.
Eğitim seminerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak, okul müdürleri ve şoförler katıldı.
- Afyonkarahisar'da hükümlülere müzik dinletisi sunuldu
Afyonkarahisar'daki T-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere yönelik müzik dinletisi programı yapıldı.
Etkinliğin, cezaevinde kalan mahkumlara moral vermek ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlediği bildirildi.
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