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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        İscehisar ilçesinde çalışan okul servisi sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:32
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        İscehisar ilçesinde çalışan okul servisi sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        İlçe Esnaf Odasının Konferans Salonu'ndaki seminerde, jandarma ve polis trafik ekipleri, şoförler güvenli sürüşle ilgili sunum yaptı.

        Eğitim seminerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak, okul müdürleri ve şoförler katıldı.

        - Afyonkarahisar'da hükümlülere müzik dinletisi sunuldu

        Afyonkarahisar'daki T-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere yönelik müzik dinletisi programı yapıldı.

        Etkinliğin, cezaevinde kalan mahkumlara moral vermek ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlediği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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