Afyonkarahisar'dan kısa kısa

İlçe Esnaf Odasının Konferans Salonu'ndaki seminerde, jandarma ve polis trafik ekipleri, şoförler güvenli sürüşle ilgili sunum yaptı.

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