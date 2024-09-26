Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 72 uyuşturucu hap, 48 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirdi.

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