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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:55
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 72 uyuşturucu hap, 48 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sine adli işlem uygulandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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