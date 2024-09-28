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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:16
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        A.A, (48) idaresindeki 34 UV 7811 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde seyreden M.O, (36) yönetimindeki 26 GP 773 plakalı tırın dorsesi ile N.Y'nin (35) kullandığı 26 TH 474 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, kamyonetteki U.G, (56) yaşamını yitirdi.

        Yaralanan kamyonet ile otomobil sürücüleri ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan incelemenin ardından U.G'nin cenazesi morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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