Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da sinemaseverlerle buluştu:

        Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da sinemaseverlerle buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen festivalde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli, Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gösterildi.

        Gösterimin ardından izleyicilerle bir araya gelen Saleh, Filistin'i anlatan yapımların çok önemli olduğunu belirterek, bu sayede Filistinlilerin sesinin dünyaya duyurulduğunu söyledi.

        - "Tekrar mülteci olmayacağız"

        Saleh, 75 yaşında halen Batı Şeria'da yaşayan annesinin "Ölene kadar topraklarımızı bırakmayacağımız" dediğini aktararak, "Ben 7 Ekim'de başlayan olaylardan önce Türkiye'ye geldim. İstanbul'da yaşıyorum ama ailem halen orada. Bizler toprağımızı bırakmayacağız, 1948'de yaşananlar artık bir daha olmayacak. Tekrar mülteci olmayacağız." dedi.

        "Kutsal İşgal" belgeselinin öneminden de bahseden Saleh, "Belgesel, aslında İsrailli yerleşimcilerin normal insanlar olduğu savını çürütüyor. Çünkü yerleşimciler sivil kıyafet giyiyorlar ama bunların gerçekten işgalci olduğunu bu yapım gösteriyor. İsrail bu durumu dünyadan saklamaya çalışıyor. Bu film de İsrail'in gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermiş oluyor." diye konuştu.

        Nawras Abu Saleh, Filistin'de yaşanan hikayeleri sinemada göstermenin zorluğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Çünkü olaylar, hikayeler işgalin kalbinde gerçekleşiyor. Yaşananları göstermek için bazı hileleri kullanarak, hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz. Aslında tüm dünyaya bizim insan olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Bizleri anlamalarına istiyoruz. Avrupa'da, ABD'de ve birçok ülkede protestolar gerçekleşiyor ve şimdi bu protestolarla aslında bir ilerleme kaydettiğimizi, insanların yaşadıklarımızı anlamaya başladıklarını görüyoruz."

        Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali'i kapsamında ayrıca yapımcı ve yönetmen Şahin Alparslan ve İpek Tuzcuoğlu gençlerle bir araya gelerek, söyleşi gerçekleştirdi.

        Bugün ödül töreni ve Della Miles konseriyle sona erecek festivalin kapanışında, usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e "Türk Sineması Onur Ödülü" takdim edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 21 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
        Afyonkarahisar'da aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı
        Afyonkarahisar'da aranan bir hükümlü evinin çatısında yakalandı