Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da sinemaseverlerle buluştu:

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen festivalde, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli, Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gösterildi.

Gösterimin ardından izleyicilerle bir araya gelen Saleh, Filistin'i anlatan yapımların çok önemli olduğunu belirterek, bu sayede Filistinlilerin sesinin dünyaya duyurulduğunu söyledi.

- "Tekrar mülteci olmayacağız"

Saleh, 75 yaşında halen Batı Şeria'da yaşayan annesinin "Ölene kadar topraklarımızı bırakmayacağımız" dediğini aktararak, "Ben 7 Ekim'de başlayan olaylardan önce Türkiye'ye geldim. İstanbul'da yaşıyorum ama ailem halen orada. Bizler toprağımızı bırakmayacağız, 1948'de yaşananlar artık bir daha olmayacak. Tekrar mülteci olmayacağız." dedi.

"Kutsal İşgal" belgeselinin öneminden de bahseden Saleh, "Belgesel, aslında İsrailli yerleşimcilerin normal insanlar olduğu savını çürütüyor. Çünkü yerleşimciler sivil kıyafet giyiyorlar ama bunların gerçekten işgalci olduğunu bu yapım gösteriyor. İsrail bu durumu dünyadan saklamaya çalışıyor. Bu film de İsrail'in gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermiş oluyor." diye konuştu.