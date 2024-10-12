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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:38
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

        Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ı ziyaret etti.

        Ziyaretlerde partililerle de sohbet eden Yavaş, daha sonra Zafer Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, müzeyi gezdi.

        Yavaş, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın milli mücadeledeki stratejik önemine dikkati çekti.

        Daha sonra Köksal ile Konya yolu üzerindeki belediye ait araziye geçen Yavaş, arpa, buğday ve çörek otunun ilk tohumlarını attı.

        Yavaş'ın Afyonkarahisar'daki ziyaret ve programlarına Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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