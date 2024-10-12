Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde partililerle de sohbet eden Yavaş, daha sonra Zafer Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, müzeyi gezdi.

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın milli mücadeledeki stratejik önemine dikkati çekti.

Daha sonra Köksal ile Konya yolu üzerindeki belediye ait araziye geçen Yavaş, arpa, buğday ve çörek otunun ilk tohumlarını attı.