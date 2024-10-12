Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali suçlara yönelik operasyon kapsamında yürütülen nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin Y.B, H.G. ile cezaevinde olan B.F'nin olduğunu belirledi.
Adana, Malatya ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Y.B. ile H.G, adreslerinde gözaltına alınarak Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
B.F'nin de dosya kapsamında SEGBİS üzerinden ifadesi alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Y.B. ile H.G, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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