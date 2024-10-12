Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana, Malatya ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Y.B. ile H.G, adreslerinde gözaltına alınarak Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Ekipler, şüphelilerin Y.B, H.G. ile cezaevinde olan B.F'nin olduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.