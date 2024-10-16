Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte metruk binaların etraflarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde İ.A, A.Ç, Ü.S.D. ve S.Ö'nün üst aramalarında uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirdi.
Şüphelilere adli işlem uygulandı.
- Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B'yi (25) kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.