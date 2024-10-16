Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte metruk binaların etraflarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetimlerde İ.A, A.Ç, Ü.S.D. ve S.Ö'nün üst aramalarında uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirdi.

        Şüphelilere adli işlem uygulandı.

        - Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B'yi (25) kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk

        Benzer Haberler

        Sürücüyü camdan çıkarıp darbeden 3 kişi tutuklandı
        Sürücüyü camdan çıkarıp darbeden 3 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünü darbeden 3 şüp...
        Afyonkarahisar'da trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünü darbeden 3 şüp...
        Sandıklı'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Sandıklı'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Akademisyen çiftin geliştirdiği yazılımın entegre edildiği gözlük, tıp eğit...
        Akademisyen çiftin geliştirdiği yazılımın entegre edildiği gözlük, tıp eğit...
        Devlet desteğiyle ekilen brokoli belde üreticisine yeni gelir kapısı oldu
        Devlet desteğiyle ekilen brokoli belde üreticisine yeni gelir kapısı oldu
        Sürücüyü aracın camından çıkarıp, dövdüler
        Sürücüyü aracın camından çıkarıp, dövdüler