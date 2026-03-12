Canlı
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan R.B'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

