Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kask farkındalığı etkinliği düzenlendi

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kask farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kask farkındalığı etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kask farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

        Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte "Hayata kastım değil, kaskım var" ve "Hayatı kafama takıyorum" sloganlarıyla kask kullanımının önemi vurgulandı.

        Sürücüler, kask kullanımı konusunda bilgilendirildi.

        Etkinliğe katılan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, kask kullanımını önemsediklerini, denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Program sonunda, sürücülere kask dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

        Benzer Haberler

        Sandıklı'da öğrencilere çorba ikramı yapılıyor
        Sandıklı'da öğrencilere çorba ikramı yapılıyor
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi...
        Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 22 yaralı
        Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 22 yaralı
        Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 22 ki...
        Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 22 ki...
        Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü
        Gurbetçi çift 'Banka kasasındaki 8 kiloya yakın altınımız kayboldu' diyerek...
        Gurbetçi çift 'Banka kasasındaki 8 kiloya yakın altınımız kayboldu' diyerek...