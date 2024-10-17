Afyonkarahisar'da kask farkındalığı etkinliği düzenlendi

Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte "Hayata kastım değil, kaskım var" ve "Hayatı kafama takıyorum" sloganlarıyla kask kullanımının önemi vurgulandı.

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