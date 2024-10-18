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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:54
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 2'si adli işlem uygulanarak salıverildi. Diğer 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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