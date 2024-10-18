Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

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