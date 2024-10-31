Afyonkarahisar'da 87 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Cezaevinden de firar ettiği belirlenen R.A, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Parmak izi taraması sonrası R.A'nın Mersin'in Tarsus ilçesinde "kasten öldürme" ile "yağma", "hırsızlık" ,"mala zarar verme" gibi 23 suçtan 87 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

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