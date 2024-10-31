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        Afyonkarahisar'da 87 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 87 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:03
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        Afyonkarahisar'da 87 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında 87 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar -Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobil sürücüsü R.A, polise evrak kontrolünde sahte kimlik ibraz etti, şüpheli tavırlar sergiledi.

        Parmak izi taraması sonrası R.A'nın Mersin'in Tarsus ilçesinde "kasten öldürme" ile "yağma", "hırsızlık" ,"mala zarar verme" gibi 23 suçtan 87 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Cezaevinden de firar ettiği belirlenen R.A, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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