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        Afyonkarahisar'da mor patatesin hasadı yapıldı

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi katkılarıyla merkeze bağlı Sülün beldesinde yetiştirilen mor patatesin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:10
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        Afyonkarahisar'da mor patatesin hasadı yapıldı
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        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi katkılarıyla merkeze bağlı Sülün beldesinde yetiştirilen mor patatesin hasadı yapıldı.

        AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, yaptığı açıklamada, mor patatesin yüksek miktarda antioksidan içerdiğini belirtti.

        AFSÜ'nün temel görevlerinden birinin de sağlık odaklı alternatif ürünlerle bölgesel kalkınmaya katkı sunmak olduğunu ifade eden Okumuş, şunları kaydetti:

        "Anadolu'daki sarı patates ekim alanlarının ve üretim miktarının yaklaşık yüzde 11'inin gerçekleştirildiği Afyonkarahisar'da bu yıl 800 üretici, 40 bin dekar alanda ürün yetiştirdi. Sağlık bakımından sahip olduğu üstün özellikler bakımından çiftçiler tarafından sarı patatese alternatif olarak yetiştirilebilecek mor patatesin yaygınlaşmasıyla Afyonkarahisar'ın bu üründe de Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olacağına inanıyorum. Patates, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programının desteğiyle yetiştirildi. Sağlıklı kalmak istiyorsak sağlıklı ürünler tüketmemiz gerekiyor. Günümüzde ne yazık ki hem çevrenin çok fazla kirletilmesi hem de kullanılan kimyasallar ve gübreler nedeniyle tarım ürünleri özelliklerini yitirebiliyor. Hava kirliliği, radyasyon, çevresel kirleticiler, günlük yaşamın stresi gibi birçok etken, insan metabolizmasının etkilenmesine sebep oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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