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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:16 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:16
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Pazarağaç ve Karamık Karacaören beldelerinde ikamet eden şüpheliler M.S, M.K, M.G. ve A.G'nin uyuşturucu sattıkları yönünde bilgi aldı.

        Şüphelilerin ikametinde ve araçlarında narkotik tespit köpeği ile yapılan aramada, esrar maddesi, 41 sikke, 84 tarihi obje, 3 av tüfeği, el dedektörü, 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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