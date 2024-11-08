Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Akciğer kanserinden kurtulan hasta, sigara bağımlılığının pişmanlığını yaşıyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da sigara kullanımına bağlı yakalandığı akciğer kanserini yenen 64 yaşındaki emekli Mustafa Şen, kendisini sağlığından eden bu bağımlılıktan kurtulmaları için çevresindekileri uyarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akciğer kanserinden kurtulan hasta, sigara bağımlılığının pişmanlığını yaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da sigara kullanımına bağlı yakalandığı akciğer kanserini yenen 64 yaşındaki emekli Mustafa Şen, kendisini sağlığından eden bu bağımlılıktan kurtulmaları için çevresindekileri uyarıyor.

        Şen, Afyonkarahisar'da Devlet Su İşlerinde çalıştıktan sonra 2002'de emekli oldu. Daha sonra şoförlük yapmaya başlayan Şen, 2016'da öksürük şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

        Akciğer kanseri teşhisi konulan Şen, iki yıllık zorlu tedavi süreciyle kanserden kurtuldu. Nefes alıp vermede sıkıntı yaşayan Şen, yılda iki defa düzenli kontrollerini yaptırıyor.

        - Daha önce bırakmamanın pişmanlığını yaşıyor

        Şen, AA muhabirine, sol akciğerindeki kitlenin tespitiyle kendisi için zorlu bir süreç başladığını söyledi.

        Ameliyat geçirdiğini, kemoterapi tedavisi gördüğünü ve hala kontrollerini düzenli yaptırdığını anlatan Şen, "Sol akciğerim alındığı için çok fazla kendimi yormadan ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Çok çabuk yoruluyorum. Yıllarca içtiğim sigarayı ameliyattan bir ay önce bırakmıştım. 'Keşke daha önce bıraksaydım.' diyorum." dedi.

        - "Çok pişmanlık yaşıyorum, 35 yıl zehir almışım"

        Şen, bağımlılığın sadece insanın kendisine değil, çevresindekilere de zararı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Üç çocuğum sigara kullanmıyor. Doktorlar da kansere yatkınlıktan dolayı içmemeleri konusunda uyardı. Şu anda 3-5 metre uzağımda sigara içilse, dumanı hemen etkiliyor. Nefesim 'Ben buradayım.' diyor. Sigara konusunda insanları kırmadan, kendimden örnekler vererek uyarıyorum. Onlara sigarayı bırakmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. İnsanlar ne kendilerini ne de başkalarını boş yere üzmesin. Çok pişmanlık yaşıyorum, 35 yıl zehir almışım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        Miras davası namus davasına döndü: "Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum"
        Miras davası namus davasına döndü: "Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
        Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar'da cenazeye katıldı
        Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar'da cenazeye katıldı
        Yazar Hayati İnanç, Dazkırı'da söyleşi programına katıldı
        Yazar Hayati İnanç, Dazkırı'da söyleşi programına katıldı
        Sandıklı'da "En iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi
        Sandıklı'da "En iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi