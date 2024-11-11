Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.T. (38) idaresindeki 20 ABS 107 plakalı kamyonet, Tezköy-Çatallı kavşağı yakınlarında F.Ç'nin (29) kullandığı 26 FJ 917 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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