Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:07 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        M.T, (44) idaresindeki 50 BA 517 plakalı otomobil, güney beldesi yakınlarında istinat duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki G.T, (42) B.T, (12), E.T. (10) ile M.M.T. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Afyonkarahisar'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Doktor Gülsün, kendisi gibi prematüre doğan bebeklerin hayata tutunması içi...
        Doktor Gülsün, kendisi gibi prematüre doğan bebeklerin hayata tutunması içi...
        Eber Gölü'nde sazlık yangınlarına karşı komandolarla denetim
        Eber Gölü'nde sazlık yangınlarına karşı komandolarla denetim
        Afyonkarahisar'da "Mahallemizin Çocukları Ücretsiz Saç Tıraşı Oluyor" proje...
        Afyonkarahisar'da "Mahallemizin Çocukları Ücretsiz Saç Tıraşı Oluyor" proje...
        AK Parti Sinanpaşa 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Sinanpaşa 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı