Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
M.T, (44) idaresindeki 50 BA 517 plakalı otomobil, güney beldesi yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki G.T, (42) B.T, (12), E.T. (10) ile M.M.T. (5) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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