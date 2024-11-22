Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'daki restoran yangınında panik anları cep telefonuyla kaydedildi

        Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 dişinin dumandan etkilendiği restoran yangınında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'daki restoran yangınında panik anları cep telefonuyla kaydedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 dişinin dumandan etkilendiği restoran yangınında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün yaşanan yangın sırasında restorandaki bir kişinin cep telefonuyla çektiği videoda, içerideki panik anı yer aldı.

        Videoda, restorandaki müşterilerin panik halinde dışarıyla çıkma anları bulunuyor.

        Bu sırada bir vatandaşın "Boşaltın dükkanı hemen. İtfaiyeyi arayın hemen." sözleri duyuluyor.

        Öte yandan dumandan etkilenen 17 kişinin tamamının da tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün bir restoranda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi dumandan etkilenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Afyonkarahisar'da "Türkiye Yüzyılında Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Ç...
        Afyonkarahisar'da "Türkiye Yüzyılında Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Ç...
        Afyonkarahisar'da restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden işçinin cenaz...
        Afyonkarahisar'da restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden işçinin cenaz...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Çiçek, aracıyla kaza yaptı
        Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Çiçek, aracıyla kaza yaptı
        Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi...
        Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi...