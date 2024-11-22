Afyonkarahisar'daki restoran yangınında panik anları cep telefonuyla kaydedildi
Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 dişinin dumandan etkilendiği restoran yangınında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 dişinin dumandan etkilendiği restoran yangınında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün yaşanan yangın sırasında restorandaki bir kişinin cep telefonuyla çektiği videoda, içerideki panik anı yer aldı.
Videoda, restorandaki müşterilerin panik halinde dışarıyla çıkma anları bulunuyor.
Bu sırada bir vatandaşın "Boşaltın dükkanı hemen. İtfaiyeyi arayın hemen." sözleri duyuluyor.
Öte yandan dumandan etkilenen 17 kişinin tamamının da tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün bir restoranda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi dumandan etkilenmişti.
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