Afyonkarahisar'da 3 elti, 3 çocuğa koruyucu aile oldu

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde yaşayan Şerife, Hatice ve Özlem Eroğul, koruyucu ailesi oldukları 3 çocuğun eğitim ve sosyal ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

Daha önce de bir çocuğa koruyucu aile olan Hatice Eroğul'un tavsiyesiyle eltileri Şerife ve Özlem Eroğul da koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Şerife ve Özlem Eroğul, 7 yıldır çocuklara koruyucu aile olurken, Hatice Eroğul da 2,5 aylıkken evlerini açtıkları şu an 5 yaşında olan oğlu ile can bağı kurdu. - "Bağımız çok güçlü" Hatice Eroğul, AA muhabirine, 19, 17 ve 7 yaşında 3 çocuğu olduğunu, daha önce bakımını üstlendikleri çocuğun büyüyerek yanlarından ayrıldığını söyledi.

İkinci defa koruyucu aile olan Hatice Eroğul, henüz 2,5 aylıkken evini açtığı ve şu an 5 yaşında olan oğlunun otizmli olduğunu öğrendikten sonra tedavi ve eğitimlere başladıklarını dile getirdi. Oğlunun şimdi çok iyi olduğunu ifade eden Eroğul, "Oğlumla aramdaki bağ, kan bağı değil, can bağı. Bu süreçte eşim çok destekçi oldu. Şu an oğlum 5 yaşında. Benden hiç ayrılmıyor oğlum. Bağımız çok güçlü. Büyüklerimiz de kendi torunları gibi çok seviyor." dedi.

- "Eltilerimle üç kız kardeş gibiyiz" Şerife Eroğul (49), 30, 26, 23 ve 14 yaşlarında 4 çocuğu olduğunu, eltisi Hatice'den etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi. Kuruma gittiğinde kendi oğlunun da yanında olduğunu anlatan Eroğul, "Oğlumla oyun oynadılar. Hiç çekinmedi bizden, koşarak gelip sarıldı. Çocuk almaya eşimle karar verdim. İlk küçük eltim koruyucu aile oldu. Biz de ondan görerek koruyucu aile olduk. Bu duygular anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

Bağ kurdukları 8 yaşındaki çocuğun özel çocuk olması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki görevlilerin kendilerini uyardığını ifade eden Eroğul, şöyle devam etti: "Beldede bizi destekleyen de oldu, 'Sorumluluğu ağır olur.' diyen de oldu. Bize geldiğinde hasta ve engelliydi. Baya toparladık. Eltilerimle üç kız kardeş gibiyiz. Evlerimiz de yakın. Önceden beraber yaşıyorduk. Evlerimiz yakın olunca birbirimizle bağlantımızı koparmıyoruz. Birimizin işi olduğunda çocuklarımızı diğerine bırakıyoruz. Eltilerimin çocuklarıyla bir arada kardeş gibi büyüyorlar. Şu an 15 yaşında. Ailesi olduğum çocuğa kendi çocuklarımdan daha çok ilgi sevgi verdim."

- "Yavrular ailede büyüsün" Özlem Eroğul da 7 yıl önce 6 yaşındayken koruyucu ailesi oldukları oğullarının da özel çocuk olduğunu belirterek, "Ailem çok destekçi oldu koruyucu aile konusunda. Eltilerimle birbirimize destek oluyoruz. Diğer aileler de hiç düşünmesinler, hemen başvuru yapsınlar. Çocukta aile özlemi vardı. Bana çok sevgi gösteriyor." ifadesini kullandı.