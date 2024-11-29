Hizmet-İş Sendikası'ndan Salar Belediyesi'nde işten çıkarmalara tepki

Hizmet-İş Sendikası Genel Başvanvekili Halil Özdemir, Salar Belediyesi'nde çalışan 8 işçinin işten çıkarıldığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Özdemir, belediye binası önünde işten çıkarılan işçiler ve aileleriyle bir araya gelerek yaptığı açıklamada, Salar Belediyesi'nde hak gaspı yaşandığını savundu.

Belediye Başkanının göreve gelir gelmez imzalanan toplu iş sözleşmesini uygulamadığını öne süren Özdemir, şöyle konuştu:

"Salar Belediyesi'nde hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin 8 üyemizin işine son verilmiştir. Bu yanlıştan derhal dönülmesini ve bu süreçte mağdur edilen üyelerimizin zararlarının tanzim edilmesini istiyoruz. Sendikamız, tek bir üyesinin dahi hakkının yenmesine, yok sayılmasına asla müsaade etmemiş, etmeyecektir. Salar Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımının ve hak gasplarının bir an önce son bulmasını talep ediyoruz."