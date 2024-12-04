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        Afyonkarahisar'da "Lir tutan Apollon" heykeli ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilinde "Lir tutan Apollon" heykeli ele geçirilen kişiye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:56
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        Afyonkarahisar'da "Lir tutan Apollon" heykeli ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilinde "Lir tutan Apollon" heykeli ele geçirilen kişiye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan İ.A'nın tarihi eser olduğu öne sürülen 3 heykel bulundurduğu ve satacağı yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheli İ.A'nın otomobilini ilçe merkezinde durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Lir Tutan Apollon" heykeliyle, farklı ebatlarda 2 heykel daha ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.A'ya adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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