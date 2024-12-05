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        Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü

        Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:03
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        Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü
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        Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Sarık köyünde Hatice Baş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ekiplerin yaptığı incelemede evde, Baş'ın cesedi bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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