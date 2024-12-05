Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında bir kişi öldü
Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sarık köyünde Hatice Baş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin yaptığı incelemede evde, Baş'ın cesedi bulundu.
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