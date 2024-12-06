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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:48
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin ilçeye bağlı Derekarabağ köyünde olduğunu belirledi.

        Ekiplerce yakalanan R.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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