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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:21
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçkuyu köyünde bir otomobilde uyuşturucu kullananların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen araçta, "dedektör köpek"le yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, 14 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile 49 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan otomobildeki M.G, S.K. ile İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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