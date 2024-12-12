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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu minibüsü ile 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:30
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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu minibüsü ile 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        M.E.Ç, idaresindeki 03 M 0363 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Filli Kavşak'ta Y.S.A'nın (20) kullandığı 03 VS 070 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 3 araç daha kazaya karıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Y.S.A. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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