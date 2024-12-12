Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu minibüsü ile 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu minibüsü ile 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
M.E.Ç, idaresindeki 03 M 0363 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Filli Kavşak'ta Y.S.A'nın (20) kullandığı 03 VS 070 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 3 araç daha kazaya karıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Y.S.A. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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