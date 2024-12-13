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        YÖK Başkanı Özvar, AFSÜ'yü ziyaret etti

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini (AFSÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:53 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:53
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        YÖK Başkanı Özvar, AFSÜ'yü ziyaret etti
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini (AFSÜ) ziyaret etti.

        Kentteki programları kapsamında AFSÜ'ye gelen Özvar, Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş tarafından karşılandı.

        Şeref defterini imzalayan Özvar, daha sonra makamında Okumuş ile bir süre görüştü.

        Özvar, daha sonra Tıp Fakültesinde düzenlenen senato toplantısına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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