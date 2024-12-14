Afyonkarahisar'da 300 şoföre bilgilendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da yolcu taşımacılığı yapan 300 şoför için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda kentteki bir otelde düzenlenen "Temel Trafik Kuralları" ve "Kent İçi Trafik Sürüş Güvenliği" konularındaki bilgilendirme toplantısına yolcu taşımacılığı yapan şoförler katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından katılımcılara, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, halka en iyi hizmetin verilebilmesi, taşımacılık faaliyetinde bulunan araçların kazalara karışmalarının önlenmesi ile daha güvenli bir trafik ortamının oluşturulabilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.