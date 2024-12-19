Afyonkarahisar'da epilepsi krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Otobüs hastaneye ulaştığında sürücü Tınastepe ve bir yolcu, hastayı otobüsten indiriyor.

Yolculardan biri, otobüs hastaneye ulaşıncaya kadar hastanın yanında bekliyor.

Öte yandan yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar, araç içerisindeki bir yolcunun titremeye başladığını görüyor, ardından yanına gidip müdahale ediyor.

Hastayı hemen otobüsle 5 dakika mesafedeki hastaneye götürdüğünü aktaran Tınastepe, "Hastayı araç içerisinden alarak sedyeye bıraktık. Hastaneye götürüldü. Ondan sonra seferime devam ettim. Bunu insanlık namına yaptım." ifadesini kullandı.

Tınastepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı 16 Aralık'ta otobüsün içerisindeki bir yolcunun rahatsızlandığını araç içerisindeki aynadan fark ettiğini söyledi.

Otobüs şoförü Mehmet Tınastepe de araçta yaşanan olayı aynadan takip etti.

Yolcunun rahatsızlandığını fark eden otobüsteki bazı vatandaşlar, hemen müdahale etti.

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