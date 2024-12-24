Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        K.B. (50) idaresindeki 03 VA 114 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında G.D'nin (35) kullandığı 03 ADZ 596 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Tır sürücü K.B, yaşamını yitirdi.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yap...
        Afyonkarahisar'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yap...
        Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi
        Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da otizmli bireyler ergoterapist eşliğinde spor yapıyor
        Afyonkarahisar'da otizmli bireyler ergoterapist eşliğinde spor yapıyor
        AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1...