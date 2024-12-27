Afyonkarahisar'da koordinasyon toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar'da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 2024 yılı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 2024 yılı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Karabacak başkanlığındaki koordinasyon toplantısında, 2024 yılındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı, kurumlar arası işbirliği konuları görüşüldü.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyonkarahisar Baro Başkanı Melahat İpek Yılmaz Göktürk, Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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