Bedensel engelli genç köyde kendi imkanlarıyla geliştirdiği yazılımı firmalara pazarlıyor

ARİF YAVUZ-KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 10 yaşından sonra yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan Fevzi Yıldızhan, köyde kendi imkanlarıyla geliştirdiği yazılımı firmalara pazarlıyor.

Deresinek köyünde ailesiyle oturan 23 yaşındaki Yıldızhan, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle 11 aylıkken anjiyo oldu. 10 yaşındaki ikinci ameliyatının ardından yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kalan Yıldızhan, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre de diyaliz tedavisi gördü.

- Ülkesine faydalı olmak istiyor

Dört yıldır firmaların e-ticaret ve iş takip projelerine kendi geliştirdiği yazılımla mobil uygulama hizmeti veren Yıldızhan, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini, kendisini bu alanda en iyi şekilde yetiştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yazılımla ilgili öğrendiklerini ve aklından geçenleri projeye dökebilmeyi başardığını belirten Yıldızhan, "Öğrenmek, üretmek ve geliştirmek hep hoşuma gidiyor. Kendi işimi yapıp, ülkemdeki insanlara istihdam yaratmayı kafaya koydum." dedi.