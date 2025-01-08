Afyonkarahisar'da bir kadını öldürdüğü silahla kendisini yaralayan şüpheli hastanede öldü

Antalya'da toprağa verileceği öğrenilen D.K'nin nişanlı olduğu ve şubatta evleneceği öğrenildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içerisinde tartıştığı kantin çalışanı D.K'yi dün öldürüp ardından aynı silahla kendisini yaralayan M.A, kaldırıldığı yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da bir kadını silahla öldürdükten sonra kendisini yaralayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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