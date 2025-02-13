Afyonkarahisar'da eşini bıçakla yaralayan kişi intihar etti

Yaralı kadının komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın ardından E.G'yi kol ve göğsünden yaralayan İ.G. aynı bıçakla intihar etti.

Fatih Mahallesi 752. Sokak'taki apartmanda yaşayan İ.G. (46), henüz bilinmeyen nedenle karısı E.G. (43) ile tartışmaya başladı.

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