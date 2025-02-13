Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da eşini bıçakla yaralayan kişi intihar etti

        Afyonkarahisar'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi, intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:47 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da eşini bıçakla yaralayan kişi intihar etti
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi, intihar etti.

        Fatih Mahallesi 752. Sokak'taki apartmanda yaşayan İ.G. (46), henüz bilinmeyen nedenle karısı E.G. (43) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın ardından E.G'yi kol ve göğsünden yaralayan İ.G. aynı bıçakla intihar etti.

        Yaralı kadının komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        E.G, ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, İ.G'nin cenazesi ise morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi

        Benzer Haberler

        Eber Gölü'ndeki yangına ilişkin 5 şüpheliye 2 milyon 786 bin lira ceza kesi...
        Eber Gölü'ndeki yangına ilişkin 5 şüpheliye 2 milyon 786 bin lira ceza kesi...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyon'daki orman ürünleri deposu yangınının 3'üncü gününde soğutma çalışmas...
        Afyon'daki orman ürünleri deposu yangınının 3'üncü gününde soğutma çalışmas...
        Afyonkarahisar'daki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Afyonkarahisar'daki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Afyon'da orman ürünleri fabrikasının deposundaki yangına müdahale 2'nci gün...
        Afyon'da orman ürünleri fabrikasının deposundaki yangına müdahale 2'nci gün...