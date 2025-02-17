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        Afyonkarahisar'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 48 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köpek dövüştürdükleri ileri sürülen 48 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:44
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        Afyonkarahisar'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 48 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köpek dövüştürdükleri ileri sürülen 48 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Örenkaya köyünde organize halde yasa dışı köpek dövüşleri yapılacağı bilgisi aldı.

        Belirlenen adrese giden Jandarma Suç Araştırma ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerince, 9 köpek sahibi, 39 seyirci olmak üzere 48 şüpheli, köpek dövüş alanından kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Dövüştürülen 12 köpek, Dinar Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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