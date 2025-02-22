Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde kadın ve gençlik meclisi seçimi yapıldı

Genel merkezde birlikte çalışacağı Afyonkarahisar temsilcilerini tebrik eden Göcen de örgütlenmenin önemine dikkat çekti.

Yapılan seçiminde kadın meclisine Şerife Özkır Güllüçay ile gençlik meclisine Muhammed Acar seçildi.

Burmalı Mahallesi'nde bulunan dernek binasındaki seçime, Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcıları Hakan Erdoğan ile Sevim Mart Göcen ve üyeler katıldı.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde kadın ve gençlik meclisi temsilcileri için seçim gerçekleştirildi.

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