Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Başmakçı'da öğrencilerden örnek davranış

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın Deha Projesi kapsamında, Başmakçı ilçesi Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar Okulunun 4/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Adnan Ok öncülüğünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başmakçı'da öğrencilerden örnek davranış
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın Deha Projesi kapsamında, Başmakçı ilçesi Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar Okulunun 4/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Adnan Ok öncülüğünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

        İlçedeki Şehitlik Anıtı'nda bir araya gelen öğrenciler, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla anıt çevresinde temizlik çalışması yaptı.

        Ok, bu örnek davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 6 bin 400 metre ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele ge...
        Afyonkarahisar'da 6 bin 400 metre ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele ge...
        İki kez böbrek nakliyle yaşama tutunan kadın organ bağışı farkındalığı için...
        İki kez böbrek nakliyle yaşama tutunan kadın organ bağışı farkındalığı için...
        Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest" sona erdi
        Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest" sona erdi
        Afyonkarahisar'da ramazan öncesi denetimler sürüyor
        Afyonkarahisar'da ramazan öncesi denetimler sürüyor
        MXGP Of Türkiye ve NG Afyon MotoFest hazırlıkları başladı
        MXGP Of Türkiye ve NG Afyon MotoFest hazırlıkları başladı
        Afyonkarahisar'da "3. KaravanFest"in kamp ateşi yakıldı
        Afyonkarahisar'da "3. KaravanFest"in kamp ateşi yakıldı