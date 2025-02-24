Başmakçı'da öğrencilerden örnek davranış

Ok, bu örnek davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

İlçedeki Şehitlik Anıtı'nda bir araya gelen öğrenciler, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla anıt çevresinde temizlik çalışması yaptı.

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