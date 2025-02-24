Başmakçı'da öğrencilerden örnek davranış
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Deha Projesi kapsamında, Başmakçı ilçesi Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar Okulunun 4/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Adnan Ok öncülüğünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Deha Projesi kapsamında, Başmakçı ilçesi Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar Okulunun 4/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Adnan Ok öncülüğünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
İlçedeki Şehitlik Anıtı'nda bir araya gelen öğrenciler, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla anıt çevresinde temizlik çalışması yaptı.
Ok, bu örnek davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.
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