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        AK Parti Genel Sekreteri İnan, Afyonkarahisar'da konuştu:

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Türk demokrasi tarihinde, darbelere sevdalı bir parti varsa, darbeci bir parti varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunları biliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:57
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        AK Parti Genel Sekreteri İnan, Afyonkarahisar'da konuştu:
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        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Türk demokrasi tarihinde, darbelere sevdalı bir parti varsa, darbeci bir parti varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunları biliyoruz." dedi.

        İnan, Afyonkarahisar programı kapsamında, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, burada partililerle sohbet etti.

        Ardından Fuar Alanı'nda bir düğün salonundaki "Vefa İftarı" programına katıldı. İnan, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, tohumlarının atıldığı Afyonkarahisar'da millete hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

        Kuruluşundan itibaren AK Parti'de teşkilat mensuplarının büyük fedakarlık ortaya koyduğunu dile getiren İnan, şöyle konuştu:

        "Bizi başarıya ve iktidara taşıya temel güç teşkilatımızın birlik ve beraberliğidir. Üstlendiğimiz tüm sorumluluklar ve makamlar hepsi millete hizmet etme aracıdır. Bu milletin emrinde olduğumuzu söyleme aracıdır. O nedenle makamların hepsi gelip geçici, taşıdığımız en büyük sorumluluk AK Partimizin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olduğumuz gerçeğidir. Taşımız olduğumuz bu şanlı rozettir. O nedenle inşallah partimiz güçlenerek yoluna devam edecek."

        - "Her gün tonlarca atık suyu İzmir Körfezi'ne boşaltıyorlar"

        İnan, 25 yıldır yaşadığı İzmir'de CHP'nin yerel yönetimden bir gram anlamadığını gördüğünü kaydetti.

        CHP'nin İzmir'i 25 yıldır geriye götürdüğünü değerlendiren İnan, "Masmavi İzmir Körfezi'ni şu an kapkara bir hale getirdiler. Her gün tonlarca atık suyu İzmir Körfezi'ne boşaltıyorlar. Sosyal medyada görüyorsunuz, televizyonlarda da. Biz buna muhalefet ediyoruz. İzmirlilerin hakkını savunuyoruz. Bir yandan da 31 Mart'ın seneyi devriyesi. Afyonkarahisar'da, Bursa'da ve Balıkesir'de netice aldılar. Peki şu bir sene içerisinde bu şehirleri bir gram, bir adım ileri mi götürdüler? Yoksa tam 5 sene boyunca geriye mi götürdüler? Burada bu muhasebeyi çok iyi yapmamız lazım. İnşallah yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz AK kadrolar olarak bunun heyecanı içerisindeyiz. Partimizi, 2028 yılında güçlendirerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeniden iktidar yapacağız. 2029'da da hizmet kervanımıza ve serüvenimize tekrar Afyonkarahisar'dan devam edeceğiz. Bunun kararlılığı içerisindeyiz." dedi.

        -"Mücadelemizden asla ayrılmayacağız"

        İnan, 32 yaşında AK Partinin Genel Sekreterlik görevi sorumluluğunu üstlenen bir genç olduğunu ve TBMM'deki 30 yaş altındaki 5 milletvekilinin 4'ünün partileri içerisinde olduğunu kaydetti.

        Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirmek istediklerinde CHP'nin karşılarında yer aldığına dikkat çeken İnan, şöyle devam etti:

        "14 Mayıs'ta CHP, seçimi kazansaydı seçilme yaşı tekrar 30 olurdu. Bunlar gençlik düşmanıdır. Geçen gün Kadıköy Belediyesi'ndeki CHP'nin meclis başkanvekilinin o hanımefendiye karşı nasıl faşizanca davrandığını bütün hanım ablalarımız görmüştür. Bunlar kadın düşmanıdır. Türk demokrasi tarihinde, darbelere sevdalı bir parti varsa, darbeci bir parti varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunları biliyoruz. Ama bu soframızda biz önümüzdeki gündemlere bakacağız. Milletimizle, muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla birlikte daha fazla nasıl sorun çözebiliriz diyerek mücadelemizden asla ayrılmayacağız. Biz milletimizle bir oldukça, milletimizden güç aldıkça ve eksiklerimizi de kapattıkça inşallah bizim de önümüzde hiçbir engel, hiçbir güç duramaz."

        İnan, kurulan iftar sofralarındaki birlik ve beraberlikten sadece Türkiye'nin değil mazlum coğrafyaların yararlandığını belirterek dualarının özgür Filistin ve Gazze'nin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

        Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile İl Başkanı Turgay Şahin'de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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