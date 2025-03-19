AK Parti Genel Sekreteri İnan, Afyonkarahisar'da konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Türk demokrasi tarihinde, darbelere sevdalı bir parti varsa, darbeci bir parti varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunları biliyoruz." dedi.

İnan, Afyonkarahisar programı kapsamında, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, burada partililerle sohbet etti.

Ardından Fuar Alanı'nda bir düğün salonundaki "Vefa İftarı" programına katıldı. İnan, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, tohumlarının atıldığı Afyonkarahisar'da millete hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Kuruluşundan itibaren AK Parti'de teşkilat mensuplarının büyük fedakarlık ortaya koyduğunu dile getiren İnan, şöyle konuştu:

"Bizi başarıya ve iktidara taşıya temel güç teşkilatımızın birlik ve beraberliğidir. Üstlendiğimiz tüm sorumluluklar ve makamlar hepsi millete hizmet etme aracıdır. Bu milletin emrinde olduğumuzu söyleme aracıdır. O nedenle makamların hepsi gelip geçici, taşıdığımız en büyük sorumluluk AK Partimizin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olduğumuz gerçeğidir. Taşımız olduğumuz bu şanlı rozettir. O nedenle inşallah partimiz güçlenerek yoluna devam edecek."

- "Her gün tonlarca atık suyu İzmir Körfezi'ne boşaltıyorlar"

İnan, 25 yıldır yaşadığı İzmir'de CHP'nin yerel yönetimden bir gram anlamadığını gördüğünü kaydetti.

CHP'nin İzmir'i 25 yıldır geriye götürdüğünü değerlendiren İnan, "Masmavi İzmir Körfezi'ni şu an kapkara bir hale getirdiler. Her gün tonlarca atık suyu İzmir Körfezi'ne boşaltıyorlar. Sosyal medyada görüyorsunuz, televizyonlarda da. Biz buna muhalefet ediyoruz. İzmirlilerin hakkını savunuyoruz. Bir yandan da 31 Mart'ın seneyi devriyesi. Afyonkarahisar'da, Bursa'da ve Balıkesir'de netice aldılar. Peki şu bir sene içerisinde bu şehirleri bir gram, bir adım ileri mi götürdüler? Yoksa tam 5 sene boyunca geriye mi götürdüler? Burada bu muhasebeyi çok iyi yapmamız lazım. İnşallah yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz AK kadrolar olarak bunun heyecanı içerisindeyiz. Partimizi, 2028 yılında güçlendirerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeniden iktidar yapacağız. 2029'da da hizmet kervanımıza ve serüvenimize tekrar Afyonkarahisar'dan devam edeceğiz. Bunun kararlılığı içerisindeyiz." dedi.