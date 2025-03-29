Başmakçı'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Yeni Mahalle'de, Sıtkı Sapmaz'a ait evin kenarındaki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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