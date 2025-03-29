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        Başmakçı'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:20
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        Başmakçı'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

        İlçenin Yeni Mahalle'de, Sıtkı Sapmaz'a ait evin kenarındaki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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