Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
H.T. (23) idaresindeki 26 GR 140 plakalı otomobil, ilçenin Pazarağaç beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.S'ye (49) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, İ.S. kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü H.T. gözaltına alındı.
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