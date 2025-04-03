Afyonkarahisar'da kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.Y. (41) idaresindeki 35 HB 0521 plakalı kamyonet, ilçe çıkışında menfeze çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan R.A.B. (50), Ş.K. (56), S.N. (27) ve E.T. (56) Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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