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        Afyonkarahisar'da kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 01:57 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:57
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        Afyonkarahisar'da kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        G.Y. (41) idaresindeki 35 HB 0521 plakalı kamyonet, ilçe çıkışında menfeze çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan R.A.B. (50), Ş.K. (56), S.N. (27) ve E.T. (56) Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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