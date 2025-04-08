Afyonkarahisar'da otomobilin tarım aracına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobilin "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
H.B. (21) idaresindeki 03 AK 069 plakalı otomobil, merkez Salar beldesi yakınlarında H.Ö. (71) yönetimindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler H.Ö. ve H.B. ile aynı araçta bulunan B.K. (34), M.T.B. (11), S.C.B. (18), F.B. (21), H.B. (40) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
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