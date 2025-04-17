Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliye, ruhsatsız av tüfekleriyle ilgili 13 bin 62 lira ceza kesildi.

Ekipler, ormanlık alanda ve şüphelinin adresinde 775 kök kenevir, 35 metre sulama hortumu, iklimlendirme sistemi ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

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