AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan, Çay'da incelemelerde bulundu

Arslan, yaptığı açıklamada, "Çay Devlet Hastanesi göz hastalıkları için uzman doktor kadrosu tahsis edildi. Atama yapılması için çalışmalarımızı tamamladık. İlçemize hayırlı olsun."ifadesini kullandı.

Daha sonra Arslan, Kapalı Spor Salonu ile Çay Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Arslan, AK Parti Çay İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

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