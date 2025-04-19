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        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan, Çay'da incelemelerde bulundu

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Çay ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:59 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:11
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        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan, Çay'da incelemelerde bulundu
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        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Çay ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Arslan, AK Parti Çay İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

        İlçe Başkanı Hasan Hırçın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Arslan, istek ve talepleri dinledi.

        Daha sonra Arslan, Kapalı Spor Salonu ile Çay Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

        Arslan, yaptığı açıklamada, "Çay Devlet Hastanesi göz hastalıkları için uzman doktor kadrosu tahsis edildi. Atama yapılması için çalışmalarımızı tamamladık. İlçemize hayırlı olsun."ifadesini kullandı.

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