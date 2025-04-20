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        Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:40
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        Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gençlik kuruluşu Genç İHH tarafından İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde "Gençlik Gazze için yürüyor" etkinliği düzenlendi.

        Yürüyüşe katılanlar, boyunlarında kefiyeler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile merkez Erenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Camisi önünde toplandı.

        Ayazini köyünde grup adına konuşan Furkan Erkal, bugün burada binlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş Frig Vadisi'nin kalbinde toplandıklarını söyledi.

        Bu toprakların, nice kavimlere, nice medeniyetlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Erkal, "Zaman burada yaşayan halklara hem adaleti hem zulmü hem direnişi hem de ihaneti tanıttı. Frigya'nın kayalarına oyulmuş geçmişinin sesi bize bir hakikati fısıldıyor o da şu ki zulüm ile abat olunmaz." dedi.

        Haksızlıkla, kanla, işgalle ayakta durmaya çalışanların vakti geldiğinde makus talihine yenik düştüğü, harap olduğu ve tarih sahnesinden toz parçası gibi yok olup gittiği değerlendirmesinde bulunan Erkal, şöyle konuştu:

        "Firavun da bir zamanlar yeryüzünün en güçlü insanıydı. Kudretiyle övündü, masumları ezdi ama bir Musa çıktı karşısına. Sadece denizi yararak değil; cesareti, imanı ve mazlumların duasıyla zalimin saltanatını yıktı. Nemrut ise sarayında ilahlık iddia etti. Fakat Allah'u Azimüşşan onun karşısına da bir İbrahim çıkardı. Ateşin ortasında bile teslimiyetle yürüyerek, ateşi gülistana çevirdi. Zalimler helak oldu mazlumlar ise muzaffer oldu. Bugün bizler Hz. Musa'nın Hz. İbrahim'in izinden yürüyen bir ümmetin evlatlarıyız ve bu kadim vadiden haykırıyoruz. Ey zalim siyonist İsrail senin zulmün de bitecek. Filistin topraklarında akan kanın, dökülen gözyaşının, yıkılan yuvaların hesabı sorulacak, mazlumların ahı yerde kalmayacak."

        İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe de "3 bin yıllık tarihin yazıldığı Ayazini'ne hoş geldiniz. Burada mesaj veren gençlerin her zaman arkasındayız yanındayız. Filistin sonunda özgür olacak." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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