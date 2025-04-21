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        Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:02
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        Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.B. (25) idaresindeki 35 APZ 866 plakalı otomobil, Polis Okulu kavşağında S.E'nin (20) kullandığı 03 ADZ 615 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan S.E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan R.A. (22) sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü S.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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