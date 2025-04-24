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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "suç uydurma" ve "iftira" suçlamasıyla hakim karşısında

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, katıldığı bir televizyon programında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:49
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "suç uydurma" ve "iftira" suçlamasıyla hakim karşısında
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, katıldığı bir televizyon programında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

        Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Köksal, eşi Yasin Köksal, Belediye Özel Kalem Müdürü Şehriban Öncel ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemenin kimlik tespitinde Köksal, mesleğinin avukat olduğunu beyan etti.

        Söz verilen Köksal, 31 Mart 2024'teki seçimle 3 Nisan'da aldığı mazbata sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak göreve başladığını söyledi.

        Göreve başladıktan sonra belediyenin içinde dışarıdan dinlenilme yapıldığına yönelik duyumlar aldığını savunan Köksal, "Bu duyumlar üzerine 15 Nisan'da Yüntaş Genel Müdürü Kemal Doğan'ı bu işle görevlendirdim. Belediyenin ve makam odasının taranmasını istedim. Bu süreçte makam odamı kullanmadım. 16 Nisan'da İzmir'deki mermer fuarına giderken beni Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız aradı. Bana makamda 3-4 böcek olabilecek nitelikte cihazlar (3-4 böcek ile 1-2 kamera) olduğunu söyledi. Bunu da Kemal Doğan'a verdiğini ifade etti." diye konuştu.

        Köksal, Ömer Yıldız'dan aldığı bilgileri akşam saatlerinde gazetecilerle paylaştığını, 17 Nisan'da ise bir televizyon programında dile getirdiğini aktardı.

        Televizyon programında siyaseten açıklamalar yaptığına değinen Köksal, "Kimseyi suçlayıcı yönde beyanda bulunmadım. Kimseyi hedef almadım." dedi.

        Mahkeme heyetinin, tarama yapan güvenlik şirketinin iki personelinin "belediye içerisinde herhangi bir cihaz bulamadıkları" yönündeki beyanlarının sorulması üzerine Köksal, "Ben şirketle görüşmedim. Mouse bulunmuş, bunu da gelen raporla paylaştık. Ben bu cihazları bulmadım çünkü o tarihlerde İzmir'deydim. Kemal Doğan da Ömer Yıldız'dan aldığı cihazları tahribata uğradığı ve ciddiye almadığı için atmış." karşılığını verdi.

        Sanık Köksal'ın avukatları, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek mahkeme heyetinden beraat talep etti.

        Eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş'in avukatı Oğuz Kaçan da sanık Köksal'ın televizyon programında yaptığı, "Başkanın böcek açıklaması sonrası hemen açıklama yapması bana bir cinayet işlendiğinde olay yerine ilk giden faildir, bunu unutmayın. Madem böcek yok kendisi suçluluk psikolojisiyle hareket etmiştir. Ben yapmadım diyor, peki kim yapacak bunu?" sözlerini hatırlatarak müvekkiline iftira attığını savunarak sanığın ceza almasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, Ömer Yıldız ile Kemal Doğan'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

        Köksal, duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapmadı.

        - "İftira suçunun da oluştuğu kanaatindeyiz"

        Avukat Kaçan, duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suç uydurma bakımından deneyimli bir siyasetçi. Başkan yardımcısı ve genel müdürünün beyanlarıyla kamuoyunu bu kadar meşgul edecek bir açıklama yapmasını açıkçası biz pek anlayamadık. Dolayısıyla da bu anlamda savunmanın da itibar edilmez olduğunu düşünüyoruz. Müvekkil bakımından da doğrudan Hüseyin Menteş'i kastederek bu beyanlarda bulunmuştur. İftira suçunun da oluştuğu kanaatindeyiz." dedi.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan 2024'te sosyal medya platformlarına, yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için yaptığı incelemede, 14 Mayıs'ta iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

        Eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, "suç uydurma" ve "iftira" suçlamalarıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında 25 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

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