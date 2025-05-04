24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Terchitko Di Praga grubu konser verdi

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, bu gece Çeklerin çok önemli triolarından birinin sahneye çıktığını belirterek, grubun geçen yıl da geldiğini söyledi.

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