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        İhsaniye'de "Diyanet Gençlik Buluşması" yapıldı

        İhsaniye'de İlçe Müftülüğü tarafından "Diyanet Gençlik Buluşması" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:17
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        İhsaniye'de "Diyanet Gençlik Buluşması" yapıldı
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        İhsaniye'de İlçe Müftülüğü tarafından "Diyanet Gençlik Buluşması" programı düzenlendi.

        İhsaniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlene programa, ilçeden yaklaşık 500 genç katıldı.

        İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan, "Bilimle yetişen TEKNOFEST gençliği, bizim geleceğimizdir. Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü Şerif'i özgürleştirecek olan nesil buradadır."ifadesini kullandı.

        Etkinlikte, gençlere hediye verildi, ikramlarda bulunuldu.

        Programa, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Nevzat Sabri Akın, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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