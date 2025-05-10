İhsaniye'de "Diyanet Gençlik Buluşması" yapıldı

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan, "Bilimle yetişen TEKNOFEST gençliği, bizim geleceğimizdir. Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü Şerif'i özgürleştirecek olan nesil buradadır."ifadesini kullandı.

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