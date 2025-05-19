Afyonkarahisar'da 1000 metrelik Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

Mehter takımının eşlik ettiği yürüyüşe Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Eski Müze önünde ellerinde meşalelerle toplanan kalabalık, 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Kurtuluş Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

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