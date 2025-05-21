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        Afyonkarahisar'daki 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin finalinde Yusuf Can Zeybek'i yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 20:16 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:37
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        Afyonkarahisar'daki 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin finalinde Yusuf Can Zeybek'i yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı elde etti.

        Karaadilli Er Meydanı'ndaki güreşlere, 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 güreşçi katıldı.

        Başpehlivan kategorisinin finalinde Feyzullah Aktürk ile Kırkpınar başpehlivanlarından Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı kazandı.

        Feyzullah Aktürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güreşleri birinci tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin de beldelerinde düzenlenen organizasyonun önemine yönelik bir konuşma yaptı.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da katıldığı organizasyonda, gelecek yıl yapılması planlanan 43. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin ağalık ihalesini Antalyalı iş insanı Hasan Ergül, 503 bin lira vererek kazandı.

        Düzenlenen ödül töreninde sporculara, madalyaları ve kupaları takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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