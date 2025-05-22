Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.A. (22) idaresindeki 06 AZ 7723 plakalı otomobil, Elhan köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki M.Y. (27) ve M.Ç. (23) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.